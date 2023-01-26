今年春節假期已過一半，大陸旅遊行業數據顯示，在嚴格的新冠疫情防控措施取消後，隨著春節假期人們紛紛出遊，旅遊市場快速復蘇，長線旅遊度假市場持續升溫，出境遊迅速恢復，中國的旅遊業已恢復到疫情前水平。

綜合陸媒報導，據攜程、飛豬、途家等各大旅遊平台目前的數據來看，春節前4天旅遊市場火熱。由於春節較元旦假期時間更長，出遊熱情相對更高，隨著跨省遊的逐步恢復，疫後積壓的旅行需求集中釋放，旅遊市場在春節迎來一波高峰。

網路旅行服務公司攜程集團表示，截至週三，兔年春節前4天的酒店、民宿和門票預訂量同比增長超2倍，門票預訂量同比增長超5成，已超過疫情之前的2019年同期水平。

在飛豬平台上，高星酒店訂單量同比增長超100%；途家平台上，各地冰雪主題民宿預訂量同比增長近2.5倍，溫泉主題民宿預訂量同比增長11倍。隨著防疫政策的調整，消費流動性的恢復也帶動長線旅遊市場加速回暖。

數據還顯示，兔年春節前4天，內地遊客的出境機票預訂量同比增長超4倍，出境酒店預訂量同比增長超2倍。1月19日開始至春節假期結束，以大陸城市為出發地，開始復飛的國際航班覆蓋亞太、歐洲、大洋洲、中東等多個國家和地區。春節假期前4天出境機票預訂量，香港和澳門躋身熱門出境目的地的前2名。泰國曼谷位居第3，新加坡和泰國普吉島分列第4和第5位。

據同程研究院分析，政策開放後，大陸出境遊市場將進入恢復週期，各海外目的地市場恢復節奏也有所差異，中國遊客會首先考慮對國內遊客政策更加開放和友好的目的地。此外，東南亞和南亞氣候溫暖的海外目的地，也是中國遊客冬季出海的主要選擇。

中國旅遊研究院院長戴斌也在日前的採訪中表示，受國內旅遊復蘇影響，今年春節有望創下3年以來同期旅遊市場景氣新高。中國出境旅遊市場有序恢復，將給中國旅遊市場的繁榮和發展注入強大的信心，也將極大促進全球旅遊業的復蘇進程。

他表示，出行需求有望在2季度的「五一」小長假重新釋放，特別是前期被壓制的長途遊。同時，第2季度旅遊市場將進入新通道，暑期則有望迎來全面復蘇。預計2023全年國內旅遊人次和收入恢復至疫情前的70%至75%，入出境旅遊人次有望恢復到疫前的3到4成。