農曆春節過後，各黨2024總統大選布局陸續展開。資深媒體人王尚智預測，國民黨將由新北市長侯友宜出戰；民進黨則由副總統賴清德出馬，副手為駐美代表蕭美琴。

王尚智今(26日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析指出，國民黨會是侯X配。民進黨若是賴清德出來，副手一定是蕭美琴，因為要考慮美國的因素，不能沒有蕭美琴。

王尚智接著指出，在藍營還沒有定於一尊之前，藍營中還是以侯友宜實力最好，提拔他的國民黨主席朱立倫，感覺不會壓他的光芒，有可能還是會成就侯友宜。朱立倫可能有一個更高遠自我看待的定位，不會像過去前副總統吳敦義對總統這個角色還有一些想法或懸念。

至於民進黨，王尚智認為，從民進黨基層來說，基層的期待定於賴清德已是非常堅固和穩定，前副總統陳建仁卻沒有基層這樣的實力，所以2024民進黨應該就是賴清德出來了。

王尚智接著指出，賴清德若要在短短1年之內，就要取得美國的信任關係很難。雖然賴清德在春節期間有一些示好的動作，比如不要疑美等等的說法，不過，不太可能在那麼短的時間，要累積跟美國的信任。美國過去不只信任將下台的總統蔡英文，現在整個民進黨當中，美國最信任的應該是蕭美琴。

王尚智指出，蕭美琴本身的派系和結構色彩並不濃厚，而蕭美琴作為美國非常信任、且直接對話的部分人士，民進黨當中有的還是要看美國的臉色，因此，賴清德沒有更好的選擇。而在民進黨內還是基層，蕭美琴的整體形象還是可以的，加上男女的搭配也是加分的。