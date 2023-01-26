桃園市蘆竹區宇鴻焚化廠遭查封後成廢墟，春節連假疑因遭亂丟垃圾，26日近中午再度起火燃燒。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市蘆竹區宇鴻焚化廠遭查封後成廢墟，春節連假疑因遭亂丟垃圾，26日近中午再度起火燃燒。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市蘆竹區宇鴻焚化廠，2015年因汙染滲湄埤遭勒令停業和法辦，被查封的焚化爐設施和土地屢屢流標，閒置至今宛如廢墟，不少生存遊戲玩家、鬼屋探險者闖入，春節連假疑因垃圾儲坑再遭亂丟營建廢棄物，26日近中午再度起火燃燒，直至晚間仍未滅，讓消防員疲於奔命。

桃園市消防局26日上午10時48分接獲報案，稱宇鴻科技焚化爐冒黑煙，到場時發現又是儲坑起火燃燒，濃煙直衝天際，緊急派出13車33人到場搶救，但因儲坑深達10公尺、長40公尺，加上過去打火時射出的水全積在最底部，和垃圾融合形成像沼澤，消防員無法涉險進入，增添打火困難度，直至晚間儲坑最深處仍有20平方公尺在燃燒。

宇鴻科技焚化爐2015年因汙染遭勒令停業，桃園市環保局在3層樓深的儲坑內，清出逾5000公噸垃圾，加上整治滲湄埤汙染的代處理費，高達11.3億元，遭移送行政執行署桃園分署強制執行，雖然逾3000坪土地正好位於航空城區段徵收第二期範圍內，後勢看漲，但被查封的焚化爐和土地仍屢屢流標。

消防員指出，宇鴻焚化廠已成無人管理的廢棄設施，過去門口還有大石頭阻擋，遭移開後，大型工程車也能長驅而入，不良業者直接將廢棄物倒進儲坑，導致原本清空的儲坑已堆了不少營建廢棄物，不乏裝潢類木頭等易燃物，4個月前也曾起火燃燒。

消防員不諱言，宇鴻焚化廠宛如廢墟，也成生存遊戲玩家玩漆彈、或是鬼屋探險熱門景點，但建物幾乎成危樓，非常危險，呼籲民眾勿擅自前往，也希望有人管理，避免淪為治安死角。