總統府明天將公布新任內閣人事布局，前副總統陳建仁接任行政院長，一度盛傳可能擔任副閣揆的前交通部長林佳龍，則將接任總統府祕書長。同為民進黨正國會系統的立委陳亭妃說，總統府借重林佳龍熟稔行政、外交等事務的能力，相信他能勝任調和鼎鼐的角色。

內閣人事連日傳得沸沸揚揚，據了解，蔡英文總統今天約見前交通部長林佳龍，徵詢擔任總統府祕書長的意願，林佳龍同意入府接任。陳亭妃說，近來內閣改組不斷有各種版本出現，今天終於有一個方向，這也代表新內閣即將整軍出發。

她說，新內閣首要須檢討何以2022年行政院做了這麼多事，卻無法讓人民有感，須做出改變，才能在2024年找回人民的信心，也才能迎向一個好的勝利。

對於林佳龍將接任總統府祕書長，陳亭妃說，先前傳出各種不同的人事版本，這代表民進黨人才濟濟，每個人都有能力扮演好各種角色，也相信林佳龍不論擔任哪一個角色，都能勝任。