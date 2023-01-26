2023高雄蓮潭燈會26日盛大開幕，高雄市長陳其邁昨日晚間前往蓮池潭高雄物產館後方工字碼頭執行開幕點燈儀式。（洪浩軒攝）

高雄燈會開幕首日，已有許多親子、遊客到燈會展區與「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈及其他可愛動物造型充氣裝置拍照。（洪浩軒攝）

高雄燈會開幕首日，已有許多親子、遊客到燈會展區與「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈及其他可愛動物造型充氣裝置拍照。（洪浩軒攝）

2023高雄蓮潭燈會26日盛大開幕，高雄市長陳其邁昨日晚間前往蓮池潭高雄物產館後方工字碼頭執行開幕點燈儀式，高市府觀光局也在開幕前公布燈會動態主視覺及燈會「好吃好玩全攻略」，蓮潭燈會開幕式人山人海，現場氣氛熱鬧至極。

2023高雄燈會史上首次離開愛河，移師到剛升級為「指定觀光地區」的左營蓮池潭舉辦，並且結合宗教文化與廟埕藝陣，打造最具生猛台灣味的燈會。高市府也特地利用燈光科技搭配環湖廟宇優美的建築特色打造「廟宇燈光展演」。

高雄燈會開幕首日，已有許多親子、遊客到燈會展區與「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈及其他可愛動物造型充氣裝置拍照，傍晚蓮池潭周邊的火車站、高鐵站、捷運站、公車站人潮爆滿，開幕晚會更是人山人海，活動現場相當熱鬧。

高市府觀光局表示，高雄蓮潭燈會將於26日晚間盛大開幕，民眾可以欣賞到燈會動態主燈「光舞蓮潭」展演、「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈、環潭步道各式燈飾作品、美食文創市集、街頭藝人表演等，此屆燈會主視覺以色彩鮮明的設計線條搭配在地知名地景「龍虎塔」，營造出生猛活力並帶有童趣的視覺元素。

高市府特別邀請榮獲高雄市無形文化資產的「高雄地嶽殿吉勝堂八家將」陣頭表演、台灣唯一表演「火劇」職業舞團「即將成真」及結合精采舞拳、甩刀、揮旗等武術表演的「十八衙役文創藝陣」等在開幕式帶來精彩演出。

觀光局指出，燈會期間邀請民俗藝陣、傳統戲劇展演，包含「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」輪番於蓮池潭周邊廟宇展演。而「明華園天字戲劇團」將於27日在左營孔廟櫺星門廣場表演。