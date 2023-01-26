洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)位於南卡羅來納州格林維爾(Greenville, South Carolina)的新生產線，完成了第1架量產型的F-16D 第70批次(Block70，以下簡寫F-16C/D-70)，並且首次試飛成功。與舊機升級後的F-16V不同，這是新造的「毒蛇式」(Viper)，機背設有「大脊柱」，內部安裝更多的先進電子裝備。

戰區(The Drive-The WarZone)報導，根據洛馬公司的新聞稿，首架 Block70是在1 月24日上午 9:17 試飛，由公司的試飛員丹維諾「高手」歐伯拉(Dwayne 'Pro' Opella，前座)和莫妮莎「悲傷賽蓮」巴爾賽瑟(Monessa 'Siren' Balzhiser) 試飛。首次行時間約50分鐘，主要測試飛行基礎性能，包括引擎、飛行控制和燃油系統檢查。

長期以來，F-16的生產中心一直是德州沃斯堡(Fort Worth, Texas)，那裡是洛馬公司最大的生產廠。不過，從2017年起，沃斯堡廠就轉為生產F-35聯合打擊戰機，而F-16只能改到較小的格林維爾工廠，這也呈現了世代交替，畢竟F-35是現在最搶手的戰機，對它的投資佔據優先地位。

不過，由於F-35的初期版有不少的技術問題，生產工作時而暫停，時而臨時更改，再加上地緣政治的變化，促使第3代大幅改型的F-16又獲得市場興趣，目前的F-16C/D-70的訂單有 148 架。

這148架F-16C/D-70當中，有16架是巴林訂購的，包括試飛的首架機。其他的各戶有斯洛伐克、保加利亞、台灣與約旦。戰區沒提到的是，台灣的數量為66架，佔了生產總數的一半左右。

F-16 Block70的最新座艙，幾乎都是數位式面板。(圖/Lockheed Martin)

F-16C/D-70大幅應用了F-35戰機的科技，雷達採用諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)的AN/APG-83可變敏捷波束雷達(Scalable Agile Beam Radar,SABR)，具有偵測匿蹤戰機的能力。該型雷達也可以安裝在舊型F-16上，只是電力配備需要修改。

座艙(Cockpit)也進行了改革，雖然並沒有改成如F-35那樣的單一大型觸控面板，仍然是3具多功能顯示器，但原本的幾個指針式儀表，通通改成數位化呈現。

動力系統則是通用電氣 F110-GE-132 渦扇引擎，是F110引擎的最終改進版，而 Block 72 型則是普惠F100-PW-229，同樣也是F110引擎的取終改進版。 附帶一提，台灣購買的是70型，也就是通用的F110引擎，它與舊版的F-16 A/B 不是同系列。

總而言之，在問世50年後，F-16仍然有如此的銷售佳績，堪稱戰鬥機裡的豐田Altis 汽車，而且很可能還會有更多訂單。