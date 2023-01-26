在台灣高薪職業首選就是工程師或醫師，一位外科主治醫師認為，「醫師CP值輸工程師太多」，表示自己過去在當住院醫師時，每周工時約120小時，還有多次連續工時72小時以上、中間休息時間不超過15分鐘。不過許多內行人指出，醫師地板高、天花板不高，科技業地板低、天花板高，一般來說工時與薪水的CP值還是醫師比較高。

原PO在Dcard發文表示，「如果你家有背景，能讓你選小科（內科、外科、婦產科、兒科、急診以外）的話，醫師勉強能跟工程師比」，但有一半以上的醫師無法選擇小科，「大科住院醫師的累，根本是工程師無法想像的…」。

原PO提到，他當外科住院醫師時期，一周工時約120小時，每月工時約500小時以上是家常便飯，「通常每天都是將近6點起床，到醫院看病人，9點多、10點下班，開刀破半夜都很正常」，還有多次連續工時72小時以上、中間休息時間不超過15分鐘，6年訓練下來工時相當於科技業年資8至10年以上的工時。

原PO說明，現在他當了主治醫師，同屆的醫師們平均周工時約80至100小時，卻只有不到30%的人月薪超過25萬，也沒有分紅、年終，「選電資CP值真的好多了」。

不過許多內行人回應，「醫地板高、天花板不高，科地板低、天花板高」、「科技業不是隨便年薪百萬，都是一堆人在科技業唬爛，被其他外行的當作真的，實際上高薪的就是少數公司，而醫師普遍都能高薪，當醫師一般人都能高薪，當工程師極端值才能高薪」、「其實講那麼多，只是在那邊比較低收入的醫生跟最高高收入的工程師然後說工程師賺比較多，整體而言醫生還是全勝工程師，考上醫學系的人又不是白癡，他們會選又操又沒賺頭的系所當第一志願嗎？」