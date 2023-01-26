基隆市暖暖街一棟民宅26日晚間5時許傳出火災，警消人員救出2人，協助送往基隆長庚醫救治，目前無生命危險。（翻攝照片／張芷瑜基隆傳真）

基隆市暖暖區某棟民宅26日傳出火災，消防局晚間5時許獲報後，出動23人趕抵現場救援，並於25分鐘內撲滅火勢，警消人員救出2人，協助送往基隆長庚醫院救治，目前無生命危險。

據了解，基隆市暖暖區暖暖街一棟民宅竄出大火，4樓住戶發現火勢後撥打119，消防局26日晚間5時45分接獲通報，派遣暖暖、七堵、仁愛分隊出動，12車23人前往搶救，經消防人員灌救，火勢在晚上6時9分撲滅，消防人員救出2人，協助送往基隆長庚醫院救治，目前沒有生命危險。