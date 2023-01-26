「台灣第一名模」林志玲婚後和老公黑澤良平(AKIRA)定居日本，並產下1子，過著溫馨幸福的家庭生活，今(26日)是大年初五，她親自錄製20秒的拜年影片，身著符合節慶的大紅色服飾，還套上超萌兔耳朵濾鏡，一秒變少女，電暈一票粉絲。

影片中，林志玲身著紅色削肩上衣，被濾鏡加持的畫面，還會冒出兔子、燈籠等圖示，顯得喜氣洋洋，頭上的兔耳朵，則增添嬌俏甜美的氛圍。林志玲溫柔地說出兔年祝福：「親愛的朋友們新年快樂，祝小朋友們學業兔飛猛進，大朋友們兔年行大運，鴻兔大展一整年，揮別所有不順心的一年，在新的一年大家都要平平安安、快快樂樂、健健康康的哦」，還是用酥麻的娃娃音，融化人心。

林志玲的凍齡美貌令人讚賞。(圖/林志玲 IG)

文章方面，她則寫下：「開工大吉～財運亨通～財源廣進～好事連連～前程似錦～好運常在～福氣多多～大展宏圖～」，上萬網友們收到祝福，紛紛留言回應：「卡哇依捏」、「哪有兔子那麼可愛」、「姐姐好美！！多出來讓我們看」、「志玲姐姐新年快樂，祝妳兔年行大運，永遠幸褔」、「好快哦開工了」、「愛姐姐全家全家愛姐姐」。