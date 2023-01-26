前交通部長林佳龍確定接任總統府祕書長，綠營地方人士指出，今年是總統選舉年，如今蔡英文總統已不再是黨主席，必須有一位可以扮演溝通樞紐的祕書長人選，避免未來出現多頭馬車，影響選舉佈局，林佳龍是蔡英文與副總統賴清德都能接受的人選，最後出線並不意外。

該地方人士指出，過去蔡總統還有黨主席身份，如今已由副總統賴清德接任黨主席，總統府祕書長在未來這一年必須肩負府、院、黨溝通協角色。

該地方人士也說，林佳龍過去在中央擔任過國安會諮詢委員、行政院新聞局長、交通部長，地方則擔任過立委與台中市長，中央地方歷練完整，未來可協助蔡總統國際、兩岸事務。

去年九合一大選後，林佳龍沉寂多時，臉書也幾乎停擺，更未表態爭取任何角色。該人士指出，其實是林刻意所為，就是不希望影響民進黨選後檢討與未來佈局。至於林佳龍下一步，他認為目前會先做好協助執政與輔選角色。