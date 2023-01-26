知名網路正妹姚采辰，早年曾上過PTT表特版，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，Instagram擁有85萬人追蹤，她還自己創業經營服裝品牌，被網友封為「最兇老闆娘」，近日她曬出與家人的全家福，透視衣非常火辣，不過卻有網友注意到她爸爸撞臉男星郭子乾，引發討論。

姚采辰近日發文直呼：「原本以為過年放十天假應該可以很積極的發文，每天都有很多照片產出，看起來果然還是高估自己了，來個全家福」，她透露今年是全家第一次在台北過年，沒回台南老家，台北超空超好叫車，表示是小確幸。照片中罕見一家四口同框，姚采辰穿著紅色透視上衣，傲人曲線一覽無遺，深邃事業線非常惹火，不少網友討論「原來美女是台南人」、「美好的基因...男的帥女的美...」、「爸媽都很優質，難怪辰辰這麼美」、「采辰妹妹也太漂亮了吧！」、「在家都這麼露」。

姚采辰身邊的爸爸意外引起關注，乍看之下爸爸五官與男星郭子乾有些相似，引起網友表示「第一眼以為爸爸是郭子乾」、「以為是郭子乾大哥」。

姚采辰近日分享自己去迪士尼樂園的經歷，透露因為找不到入園的列車，因此下午3點才抵達，由於太晚到沒有地方可以寄行李，讓她心態崩潰，整路都快哭了，最後好不容易找到寄放行李的地方，不過因為時間太晚已經沒有陽光，她只好安慰自己「我們玩的是迪士尼的氛圍，只要有進去呼吸迪士尼的空氣都是開心的才有這些照片」。