黃密家（左四）是2012年閩南語演說社會組第一名、大女兒張東慈（右三）是2021年教師組閩南語朗讀特優、二女兒張東瑋（右二）是2022年全國教師國語演說特優得主，張照權（左五）今（26日）在斗南群星餐廳為妻女辦桌分享喜悅。（周麗蘭攝）

黃密家母女三人先後自2012年到2022年囊括3座全國語文競賽第一名（特優）獎座。（周麗蘭攝）

雲林縣國小退休校長張照權一家都是演說、朗讀、作文好手，妻子黃密家、大女兒張東慈、二女兒張東瑋，母女3人先後榮獲全國語文競賽第一名殊榮，張照權的文章則多次被選為全國語文競賽的朗讀範本，26日全家辦桌分享喜悅。

國小校護退休的黃密家是雲林縣最強的麥克手之一，代表雲林縣出賽全國國語文競賽的社會組國語、閩南語演講達6次，60歲那年、2012年勇奪閩南語演講第一名。

黃密家當年獲得閩南語演講第一名十分轟動，好友為了激勵她參賽，打賭只要她得第一名就跳艷舞，友人最後真的信守承諾，舉辦微型表演會，脫到最後一件。

黃密家2012年第六度代表雲林縣出賽全國賽時剛好60歲，一出場信手拈來四句聯「來到世間一甲子，今日結緣好日子，談情說愛真歡喜，夫妻恩愛才合理」破題，她抽到的即席演講題目是「夫妻是恩情還是愛情」，連外縣市領隊都驚嘆厲害。

虎母無犬女，在斗六市鎮東國小擔任老師的大女兒張東慈2020年指導該校學生參賽國小組閩南語演講勇奪特優（亦即全國第一名），2021年她個人也掄元，獲得全國教師組閩南語朗讀特優。

在台中市光復國小擔任學務主任的二女兒張東瑋，去年（2022年）從競爭激烈的台中市教師組國語演說脫穎而出已很開心，最後又擊敗各縣市菁英國文老師勇奪全國特優！母女3人都是全國第一名，十分罕見。

張照權以妻女為榮，他本身是寫作高手，雖未參賽過但投稿國語文競賽朗讀文本，多次被採納，其中一篇記錄雲林縣真實故事《老牛要出嫁》賺人熱淚。張家26日在斗南群星餐廳辦桌分享喜悅。

張照權說，未特別訓練女兒們，小時候有機會就讓她們上場練膽子，幼稚園時期的張東慈、張東瑋曾先後拿下雲林縣議長盃說故事比賽第一名，張東瑋小時候還曾獲全國相聲、作文比賽第一名。至於太太黃密家是天生演說者，出口成章，有她的地方就很熱鬧。