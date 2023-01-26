中國放開邊境管控之後，來德國招商引資的各類中國代表團越來越多，表現出重新推動德中經濟合作的高度熱情，相比之下德國企業的興趣則似乎有所降溫。德媒分析稱，許多德企對華商業信心已經跌入歷史低谷，加上中國與西方緊張的政治關係，一些德企也重新評估中國業務的風險。

《德國之聲》引述《南德意志報》的報導稱，北京在12月宣佈放棄清零政策後，大陸各地方政府展開了一場前往境外招商的比賽，德國則是中國招商引資的一個重點國家。

這篇題為《中國人又回來了》的報導說，同外界交流的欲望顯然得到了中央政府的強力支持。不久前中國不得不承認2022年是過去幾十年來經濟增幅最低的一年，其中出口受到的衝擊最大，這使得中國政府目前面臨著極大的壓力。

法蘭克福工商會中國中心負責人杜奈（ Veronique Dunai）表示，1月中旬至2月中旬之間，至少會有來自10個中國省份的12支代表團前來該市訪問。慕尼黑的中國訪客則還沒有那麼多，該市行政部門說，12月有一支來自太倉和蘇州的代表團，巴伐利亞夥伴省份山東代表團會在1月到訪，其他一些代表團則只是表達了來訪的意向，目前還看不出中國代表團數量激增的勢頭。

報導指出，鑒於德中雙方仍有一些限制性的簽證政策以及航班數量也還沒有恢復到疫情前的水平，來德國進行商務訪問仍需克服重重困難。

這當中還有令人矚目的一個現象：大陸的相關企業、聯合會以及陸媒都宣稱德國對與中國開展經濟合作「興趣極大」，但德國商會12月對在華德企的調查結果卻完全不同，有58%的受訪德企表示，同其他市場相比，中國作為投資目的地的吸引力已經開始下降。德國商會的報告也稱：「商業信心已經跌入歷史低谷」。

慕尼黑工商會部門負責人昂格爾鮑爾（ Christoph Angerbauer）表示，更多的德國企業開始抱持觀望態度。因為北京同西方緊張的政治關係，令一些企業開始重新評估中國業務的風險。

報導表示，德中貿易關係恢復正常化，還需要一段時間。德國經濟研究所新近發佈的一項調研顯示，德國經濟對中國的依賴程度並不像外界想像的那麼嚴重，但個別大型企業的確已經難以離開中國市場。例如大眾、奔馳以及寶馬等德國企業對中國市場的高度依賴，仍然是一件值得警覺的事情，「中國已經多次展示，他們會毫無顧忌地利用經濟依賴，去影響德國政府的決策」。對於個別企業對中國的高度依賴，德國政府也開始持批評態度，並在重新定位對華關係的過程中制定了相應措施，以減少納稅人的風險。