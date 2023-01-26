統一獅今天舉行開訓典禮，喊出公布年度口號「LIONS UP ，強勢來襲」，董事長凃忠正致詞時用《伊索寓言》中的「龜兔賽跑」故事期勉球員，獅隊也公布新球季隊長，由陳傑憲擔任。

凃忠正表示，今年是中職34年球季，同時也是統一獅第34年的開始，今年要展現出不同的企圖心，「龜兔賽跑有多個版本，1.0告訴我們的是驕兵必敗，2.0版本則是所有戰術都是有策略的選擇，3.0版是策略聯盟，大家都有共同目標。」

凃忠正也提到，雖然獅隊是擁有最多冠的球隊，但不能自滿，「絕對不能自滿，要想出贏球策略，棒球是團隊運動。」同時他也用貢獻、忠誠、情感、信任4點因素勉勵球隊上下，「find a rock,carve your name.」

總教練林岳平也提到，自己與首席教練高志綱接下來因為世界棒球經典賽必須缺席球隊訓練2個月，希望球員能在這段時間充分加強自己，希望能夠拿下總冠軍，「我們一起努力，加油！」

林岳平在祈願卡上寫下「2023統一獅總冠軍」，他說：「3年1輪，現在該輪到我們重回總冠軍了，再加把勁。」他也開玩笑要年輕球員把耳朵挖乾淨，「我很會碎碎念的。」高志綱則寫「隊興我容，隊衰我盃，2023重返榮耀」。

而今年轉披獅袍的老將林益全與陳鏞基、高國慶、潘威倫、胡金龍等人一同上台，念出祈願卡上的心願，他寫下「肯定自己」，希望不管遇到高低潮都能以正面態度去面對，「餅總」在一旁笑說，「這組合是五路財神。」

再次扛起隊長重責的陳傑憲則提到，自己2019年首度當隊長時碰上受傷，球隊戰績也不是很理想，「希望今年大家幫幫忙，讓戰績好一點，讓我不要這麼衰。」