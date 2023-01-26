一顆小行星將在美東時間周四晚上7:27(台北時間周五早上7:27)，以極接近地球的距離掠過地球，是有記錄以來最接近的小行星相遇事件。所幸，它的體積不大，只有卡車的體積，而且它也確定不會撞到地球。

美聯社報導，美國太空總署(NASA)堅稱，這將是一次有驚無險的事件，小行星撞擊地球的可能性很小。

NASA表示，這顆新發現的小行星，最接近地球的位署是南美洲南端上空，還地表高度大約3,600 公里。什麼概念呢？這個距離比在同步通信衛星的高度還要接近10倍。

即使太空岩石離得更近，科學家們表示，它的大部分都會在大氣中燃燒，一些較大的碎片可能會以隕石的形式墜落。

NASA旗下的噴氣推進實驗室(JPL)工程師大衛迪‧法諾奇亞(Davide Farnocchia)說：「這顆小行星發現的時間很晚，是上周六才被發現，命名為2023BU，直徑大約在3.5~8.5公尺之間。」

發現者是業餘天文學家根納季•鮑里索夫 (Gennady Borisov)，他是個彗星獵人，曾在2019 年發現了一顆星際彗星。幾天之後，世界各地的天文學家對2023BU進行了數十次觀測，收集情報以推算小行星的運行軌道。

這顆小行星略過地球後，受到地球引力影響，它的軌道路徑也將被徹底改變。原先是每359天繞太陽一圈，被地球影響後，改變成425 天的橢圓形軌道。