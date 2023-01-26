總統府今（26）日宣布，國安局長陳明通已經請辭，接班人選為外交部次長蔡明彥，預定將在農曆年後進行交接。而陳明通走人的消息沒公佈多久，民進黨立委林濁水隨即在臉書發文，一吐心中鬱悶，隨即大量網友看到後也紛紛來點讚。

對於國安局長陳明通去職，總統府發言人張惇涵稱，「他已向總統請辭，表達希望沉潛休息之意。」總統蔡英文也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

陳明通走人的消息一公布，民進黨新潮流大老林濁水馬上就在臉書發文回應，「陳明通終於辭了，喘一口大氣」。網友們也紛紛留言，「歹戲拖棚很久」、「坦蕩蕩幹嘛辭？」、「再不辭真的要變在野黨的提款機了」、「蔡英文的決策風格，拖、拖、拖、再拖、再拖、再再拖、再再再拖」。

其實針對陳明通涉入林智堅論文抄襲門，林濁水早先就批判過，曾在臉書提到，「兩篇論文如果錯字錯的一樣，請問是誰的原創？」接著又狠酸，「唉，現在有答案了，陳明通跳出來說『就是我』！」同時怒批陳明通當時編的故事實在太過曲折。