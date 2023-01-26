新北一名女子小芬（化名）前年誤信男同事賺錢的方法，對方要求他於「吵的地方即KTV」或「安靜的地方即旅館」二選一，小芬怕吵便選了旅館赴約，未料男同事教學完之後向她求歡不成，竟強行侵犯她得逞。新北地院審結，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，小芬與吳姓男子為同事關係，2021年4月間與吳男相約捷運站見面，吳男稱可以傳授賺錢的方法，但要求小芬於「吵的地方即KTV」或「安靜的地方即旅館」二選一前往，當時小芬考量疫情與不喜歡吵雜之處，便選擇與吳男一同前往商旅。

待小芬與吳男抵達商旅後，吳男在房內喝酒，並教導小芬如何解讀投資資訊、賺取遊戲報酬等，隨後吳男詢問小芬是否願意發生性行為遭拒，吳男竟強行脫去小芬的衣服侵犯得逞。全案經由小芬報警處理，檢方偵結起訴。

新北地院審理時，吳男坦承與小芬發生性行為，但稱小芬自吐從事援交，還主動挑動他，2人才會發生性行為，且事後他有把6000元放入小芬的皮包中，否認做出強制性交的行為。

但法官勘驗小芬的證詞，認為小芬敘述遭侵犯的過程清楚而詳盡，甚至對於如何遭脫衣服等情節前後證述相符，無說詞反覆的情況，並無重大瑕疵或矛盾，故採信小芬說詞，再加上小芬友人的證詞等證據，認定吳男的確強行侵犯小芬，依強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。

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