內閣改組名單陸續曝光，一如外界預期，新北市議員陳偉杰批評，內閣會改組在九合一大選前就已知道，目前接任的幾位閣員包括陳建仁、鄭文燦與林佳龍在內，全部都是在預測名單內的舊面孔與敗選酬庸者，他直言，蔡英文總統這種換湯不換藥的改組就是維持派系的平衡，並對民進黨內新任黨主席、副總統賴清德的制衡。

陳偉杰指出，在去年林佳龍同意改選新北市長時就有媒體預測他選後一定被酬庸升官，並且還預測選後內閣大搬風的名單。雖然目前在職務上略有不同，但是已確定職務的人選全在當時的預測名單上，包括陳建仁、鄭文燦、林右昌以及林佳龍等，都是老面孔以及敗選酬庸者，完全在意料之中，難怪民眾根本一點也不期待。

陳偉杰分析，對於派系平衡最明顯的就是正國會的龍頭林佳龍了，在選前就已外傳酬庸升官，毫無懸念，礙於新任正副閣揆有其特殊作用性，只剩一個有名無權，純屬協調性質的總統府秘書長。蔡總統說去年在選後已詢問他接任該職，事實上也只剩下該職，其他恐怕早已內定。不過比起他曾擔任總統府副祕書長來說，的確是升官，而且應能游刃有餘才是。

陳偉杰說，對於黨內繼任者的制衡最明顯的就是蔡總統的「自己人」陳建仁前副總統，以及過去號稱「儲君」的鄭文燦分別接任正副閣揆。蔡總統就是要直接告訴賴副總統她沒有跛腳，依舊大權在握，行政資源還在她手上，想被提名選總統絕對沒有這麼輕鬆容易。

陳偉杰說，已有人預言這次內閣撐不過三個月，一來是陳建仁的行政經驗並不豐富熟練，二來他的性格很難適應立法院生態以及政治第一線的衝突，屆時就可能由鄭文燦接任閣揆，那副閣揆是要再把林佳龍調過來嗎？

陳偉杰表示，政治不能酬庸，更不是輪來換去的家家酒，目前民眾要的是能面對2023年預料中的經濟衰退、能扶持經濟的內閣，以及面對兵兇戰危、穩定兩岸關係的內閣。如今民進黨卻還糾結於黨內派系與內部鬥爭，對外一切都只想依賴美國，和美國簽經貿協議、向美國買地雷武器來對付中國大陸，並尋求繼續執政。

陳偉杰說，民進黨政府無論在人才與施政上均已黔驢技窮、施展無力，面對這樣的執政當局，只能求別再讓台灣經濟和兩岸關係雪上加霜，並希望2024年能夠換黨換人執政，讓台灣重回正軌了。