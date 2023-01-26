春節連假寒流一波波，桃園市府年前就跨局處啟動「寒害應變機制」，截至26日未有農漁損通報，但在平鎮一處溝渠有約50隻魚暴斃，研判是氣溫劇烈變化、水中溶氧偏低所致，預計27日清除完畢，因應新一波低溫威脅各局處持續嚴陣以待，27日晚間至28日清晨會開放街友避寒站，並提供禦寒物資，也呼籲市民注意保暖。

氣象局通報，27日又將迎來低溫衝擊，桃園市府寒害應變機制持續運作，因預防農作物低溫寒害為重要工作項目，由農業局主政，各局處和各區公所同步啟動防寒應變措施，在市長張善政指示下，每日定時回報災情。

截至今日傍晚，農業局無接獲轄內民眾及區公所通報災損案件，針對較容易發生災損的農漁水產作物，如水稻秧苗、蔬菜、柑橘、高接梨穗、 仔畜禽、水產養殖等，採取主動聯繫的方式；至於高風險作物，則會持續觀測遲發性災損，勘查水稻秧苗覆蓋不織布及蓄水保溫、 露天蔬菜架網、高接梨穗套袋、錦鯉養殖場等防寒措施。

不過環保局通報，三本朵翼社區旁渠道至復旦路處，出現零星死魚，數量約50隻，循水路徹查並未發現異常排放，研判魚群暴斃是因近日氣溫變化較大及水中溶氧偏低導致。 由於此案位於「石門農田水利大圳過嶺支渠內」，屬農水署石門管理處過嶺站權責，經環保局主動聯繫清理暴斃魚群，預計27日上午清除完畢。

衛生局則持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，針對桃園市長照獨老2113名個案，23日已啟動關懷長照獨居長輩機制，由各區照管專員持續以電話問候獨居長輩注意身體保暖，針對電話聯繫2次未能聯繫上的70名長照獨居老人，由照管專員親訪或請里長協助探視，皆完成訪視確認長輩平安。

寒害釀50隻魚暴斃，桃持續啟動寒害應變機制，對抗新一波低溫。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

寒害釀50隻魚暴斃，桃持續啟動寒害應變機制，對抗新一波低溫。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

社會局則提醒街友注意低溫資訊，日間10至14時，遊民外展中心也發放避寒暖暖包及沖泡食用物資， 前一波寒流開設的避寒站，累計至26日共入住8人避寒、接受低溫關懷30人、領取禦寒物資50人，另有30人接受熱食服務。因應下一波低溫特報，27日晚間至28日清晨將持續提供避寒所。