網紅廖老大自創手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，全盛時期開到500多家，後來屢次陷入風波，不到半年倒到剩20幾間，還和多名加盟業主爆發糾紛，令人不勝唏噓，對此，廖老大開直播自爆200間店，是他寄存證信函要求關店，原因是有一半的店，使用自來水、地下水來泡茶，痛批：「客人喝你們的飲料會烙賽啦！(拉肚子)」

廖老大在直播怒罵，曾叫督導去巡視店面，卻發現很多加盟店的飲水設備，未達到合約要求，他飆出一連串髒話：「我咧哭夭，有很多加盟店用『自來水』在賣，也有的店用『地下水』在賣，甚至連飲水設備都不裝，隨便裝一個『逆滲透』就在賣飲料，非常不道德」，廖老大更爆料有加盟店主，看到督導到店裡，直接拉下鐵門，不願意讓督導進廚房，還想撂黑道打人。

後來廖老大決定放大絕要求關店，「賣飲料是良心事業，你們用自來水、地下水泡茶也是賣50元，用合格的飲水設備賣也是50元，你爸實在賭爛，所以才發了1、2百封存證信函強制關店，或者限期改善。」廖老大也補充說，曾想向衛生局檢舉旗下加盟店的飲水設備有問題、大腸桿菌超標，不過一旦被媒體報導，擔心遵守規定的店生意受到影響才作罷。

廖老大被加盟主控告詐欺、誹謗。(圖/陳志賢 攝)

廖老大近來和加盟店主糾紛不斷，日前有加盟主不滿，廖老大批評16家店的茶難喝，且不加以輔導旗下店面，親赴台北地檢署控告詐欺、加重誹謗等罪名，另一方面，先前離開廖老大，在林秉文協助下成立全新品牌的「鴿子茶飲」，則在開幕記者會，痛批廖老大的店內SOP不完善，將會針對店內所有損失求償。