美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否會來台灣？前立委郭正亮日前預測，麥卡錫一定會來台灣，且他比上一任的眾院議長裴洛西更可怕。對此，《中天新聞》近日到高雄進行了街頭民調訪問，「希不希望麥卡錫來訪台」，許多民眾認為「上次裴洛西來的時候，中國大陸反應就很大，現在這樣又要來」。

《中天新聞》日前到高雄市區對於「歡不歡迎麥卡錫來台灣」進行街頭訪問，許多民眾紛紛直呼「人家要來我們也不能阻止吧」、「如果是我，我目前應該是不希望他來，不過也不是我們人民決定的，要看國家怎麼做決策」、「人民百姓這麼辛苦，還亂搞這些亂七八糟，百姓就是求個安定、有錢賺，啊都沒有錢賺來幹嘛」、「上次裴洛西來的時候，中國大陸反應就很大，現在這樣又要來」。

不過也有少數民眾覺得，「歡迎啦，要對台灣有好處啦」、「歡迎吧，來就來吧」、「歡迎啦，中國大陸文攻武嚇也不是第一天了」、「歡迎、歡迎，美國如果可以幫助台灣，那是最好的」。