春節連假第二波寒流南下，明（27）日北部、東半部及恆春半島降雨機率高，清晨各地低溫普遍落在12到15度左右，白天台中以北及東北部回溫不明顯，傍晚後溫度降到10度以下。氣象局表示，此波寒流持續影響到下周日（29日），下周一（30日）開工日白天天氣回暖，各地大多晴到多雲。

氣象局分析未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天北部、東半部及恆春半島降雨機率高，整天不定時有局部降雨，中南部大致上多雲到晴，北部、東北部2千公尺高山地區有零星降雪；溫度方面，清晨各地低溫約12到15度，白天台中以北及東北部高溫僅12、13度，其他地方影響不大，局部地區仍有接近20度高溫，各地越晚越冷，台中以北及東北部傍晚溫度跌破10度以下，其他地方約在11到14度。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周六初七、下周日初八受寒流持續影響，各地天氣寒冷，入夜至清晨亦有輻射冷卻發生。周六東半部地區及大台北山區有局部、零星的降雨，北部及東北部高山地區仍有零星降雪，下周日縮至花東地區有零星降雨。

下周一起至下周三（2月1日）寒流減弱，各地白天氣溫回升，下周二、下週三清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星降雨；下周四（2日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。