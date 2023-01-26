美軍陸戰隊25日在關島舉行了「布拉茲營」（Camp Blaz）基地正式啟用儀式。這是70年來美國建立的第一座美軍陸戰隊基地，被認為對美軍在西太平洋地區重新部署兵力應對中國大陸挑戰具有重大意義。

據美國之音報導，美軍陸戰隊司令柏格上將（General David Berger）當天發出推文說，「關島是一個起到戰略中心作用的好地方，將為美軍陸戰隊、聯合作戰部隊、盟友和夥伴們提供極好的訓練機會。」

布拉茲營基地是依據美國與日本2012年簽署的一項協議建立的。那項協議計畫將數以千計的美軍陸戰隊及其家屬調離日本沖繩，一方面減輕美國駐軍對當地社區的負面影響，另一方面在面對中方軍力不斷增強時調整美國在西太平洋地區的兵力部署。

美軍陸戰隊網站上提供的資料顯示，布拉茲營基地為加強印太地區安全與穩定擔負起美軍的戰略後勤中心作用，為美國國防部掌握威懾和防禦能力扮演關鍵角色。

布拉茲營占地4000英畝，營地及相關設施預計耗資86億美元興建，其中30億美元由日本方面提供。在新冠疫情造成施工延遲兩年之後，布拉茲營的興建目前已經完成一半，預計從2024年開始陸續接納美軍陸戰隊第三遠征軍的軍人。建成後，該基地可以容納大約5000名美軍陸戰隊員。

此外，美國空軍據信也在位於關島附近的天寧島擴建機場。分析人士認為，該機場完成擴建後，很可能被美軍當作關島安德森空軍基地的「備份」，為其在西太平洋地區的行動提供支持。美軍希望天寧島機場能夠部署14架大型空中加油機，以便能夠讓部署在關島軍事基地的美軍五代機奔赴第一島鏈作戰，並停留儘可能多的時間。

美國印太司令部司令海軍上將阿基里諾（John Aquilino）去年六月說，為了應對來自中方常規軍力的壓力，空軍應該考慮將F-22、F-35等第五代匿蹤戰機永久部署到關島，距離中國大陸近一點的地方。

阿基里諾上將說，關島也面臨來自中方的軍事威脅。他說：「中國軍方的火箭部隊顯然正在發展持續的先進能力和更遠的射程。關島面臨著360度的威脅，因此我們的防禦能力以及從那裡開展行動的能力絕對至關重要。」

美國國防部在2023財年國防預算「太平洋威懾倡議」專項中申請了61億美元經費，用於推進關島防禦、飛彈預警和跟蹤能力建設。