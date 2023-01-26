有「苦情歌后」之稱的台語歌手蔡秋鳳13歲就出道，推出第一張唱片後迅速走紅，之後一首《金包銀》讓她成為台語歌壇天后，因歌詞演唱出江湖中人的心聲，受到許多受刑人喜愛，蔡秋鳳個性單純，情史也屈指可數，至今仍然未婚，近日她在節目上淚吐曾很想嫁給某一任男友，只是時間不對，因此沒能修成正果。

節目「綜藝大熱門」舉辦猜歌主題的單元，邀請多位藝人、歌手參賽，「娃娃」金智娟演唱丘丘合唱團經典歌曲《為何夢見他》，許多嘉賓跟著旋律唱「為何夢見他，那好久好久以前分手的男孩，又來到我夢中」，不料歌詞觸動了蔡秋鳳，讓她偷偷拭淚，行為當場被吳宗憲抓包，立刻詢問是否也有這樣一個人。

蔡秋風透露一生當中男友不超過3個，情感史相當單純，「可是呢，有一位真的我想嫁給他，不對時間不對時候」，她哽咽表示至少曾經擁有過就很開心，卻一度忍不住淚崩，最後勉強控制情緒「沒有，突然間就有那種感覺了」，感慨也許老天爺給她一個溫暖的家，卻沒給她愛情的緣分，坦言對方很好，就是時間點不對。

蔡秋鳳聽歌想起某任前男友，忍不住掉下眼淚。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube）

蔡秋鳳過去曾和男星蔡振南交往，當時蔡振南是唱片製作人，兩人愛情長跑8年，後來分手蔡秋鳳一度想不開，沉寂數年才重回歌壇，後透過經紀人牽線與新加坡富商黃泯萊交往，男方更送上500萬鑽戒大禮，被外界認為好事將近，不料交往一年卻黯然分手，55歲的她至今依舊單身，認為感情順其自然就好。