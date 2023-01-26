前副總統陳建仁將組閣，內政部次長陳宗彥接任行政院發言人，陳宗彥低調表示，有被徵詢，但仍強調須待新任行政院長宣布。國民黨新北市議員黃心華認為，陳宗彥從內政部次長調至發言人，耐人尋味，甚至質疑，這代表總統蔡英文要慢慢地把行政團隊裡的賴系人馬，逐漸抽離。

黃心華今(26日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，從這一次人事來看陳宗彥的例子，陳宗彥在內政部擔任過次長職位，這一次被調離開原來的「天下第一部」，擔任發言人。陳宗彥好像是賴系人馬，因此他認為，蔡英文是有意、刻意把陳宗彥調開天下第一部。然後給他一個看似可以露面、但是又沒有什麼實權的位置，真是耐人尋味。他質疑，這代表蔡英文要慢慢地把行政團隊裡的賴系人馬，逐漸抽離。

黃心華指出，其實九合一大選時，政壇就一直在傳駐美代表蕭美琴會不會調回國內，參加某一個縣市首長的選舉，後來證實蕭美琴並沒有回來。他認為，在這個時候，蔡英文在打安全牌，蔡英文需要有人回到她身邊，從這個情況來看，蕭美琴是否真的會被調回國內？因為她是總統的心腹，這時應會調動她離總統比較近的位置。

黃心華接著指出，人的命中缺什麼補什麼，民進黨政府缺人力、缺道德、缺同理心、缺慈悲、缺寬恕，所以說找一個類似宗教家的陳建仁來擔任行政院長。黃心華甚至悲觀表示，為什麼是陳建仁擔任閣揆，他缺乏歷練，底下的這些閣員歷練都比他好，因此他對陳建仁是否能有效帶領，是一個大問號。