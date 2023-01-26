蘆洲超商驚傳殺人！酒後邀入職釀口角，保全遭鑰匙插頭喪命。

蘆洲超商驚傳殺人！酒後邀入職釀口角，保全遭鑰匙插頭喪命。

58歲陳姓保全於大年初三清晨6時許，酒後在新北市蘆洲區長樂路某便利商店巧遇42歲宋姓保全，陳男邀約宋男到其任職的保全公司上班，雙方因此發生口角肢體衝突，陳男一怒之下持鑰匙攻擊宋男頭部，警方獲報到場宋男已倒臥血泊中，經送醫搶救仍宣告不治，警方當場逮捕陳男，訊後依殺人罪嫌法辦。

據了解，陳、宋兩人並不熟識，同樣都在附近從事保全工作，當時宋男已經下班，到蘆洲區長樂路某便利商店前準備叫計程車返家，結果快下班的陳男剛好也到便利商店，醉醺醺的他發現宋男同樣也是保全後就上前攀談，豈料雙方卻因此發生口角。

由於陳男不斷騷擾宋男，想邀對方加入其任職的保全公司，期間宋男受不了向便利商店的店員求助，希望店員幫忙報警，結果不久後兩人釀成拉扯、互毆的肢體衝突，陳男一怒之下持鑰匙攻擊宋男頭部，並大聲叫囂，頓時造成對方血流如注，滿面鮮血。

便利商店店員見狀趕緊報警，蘆洲警方獲報趕抵現場時，宋男已倒臥血泊中且無生命徵象，救護人員立即對他施展心肺復甦術後送往三重醫院急救，但最終仍不治身亡。

據悉宋男傷勢大多集中在頭頂，動脈處並沒有傷口，目前已報請檢方相驗，詳細死因仍有待釐清，而陳男則當場遭到警方逮捕，發現他酒測值高達1.22毫克，訊後被依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

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