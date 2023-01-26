2023年澳洲網球公開賽今天進行2場女單4強賽，哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）以7比6（7比4）、6比3拍落白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），生涯首闖澳網最終戰，週六將與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠。

芮芭奇娜去年溫網奪冠，生涯首闖大滿貫決賽就封后，過去在澳網最佳僅到第3輪的她，今年第4度來到墨爾本挑戰金盃，一路挺進最終戰，且晉級過程中僅失1盤。

「我為我的團隊感到非常高興且自豪，因為沒有他們我就很難到達這裡。」芮芭奇娜也感謝Rod Laver球場中所有為她加油的球迷，「這裡有種令人難以置信的氣氛，很高興能打進決賽還能在這裡出賽一次。」

而另一場女單4強賽，莎芭蓮卡以7比6（7比1）、6比2拍落波蘭黑馬里娜特（Magda Linette），以一盤未失之姿生涯首闖大滿貫決賽。

過去莎芭蓮卡曾3次在4強賽敗北，她坦言對這3次失利仍記憶猶新，這也成為她此役保持頭腦清醒的一大考驗，最終她僅用1小時33分鐘就搶下另席冠軍賽門票。「我非常高興能贏的這場勝利，我的開局並不好，但在搶7中找到自己的節奏，開始相信自己並全力以赴。」