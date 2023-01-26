春節包紅包是一筆開銷，不過有網友自曝包了6600的紅包給心儀對象，沒想到隔幾天摩托車故障，身上沒錢可以修理，因此開口要對方先還錢，更認為自己有權利討回來，對話曝光後讓大批網友搖頭，直呼超級可悲欸。

一名網友在Dcard發文表示，自己在除夕夜包了6600紅包給心儀對象，本是想討好對方，但沒想到摩托車這幾天故障，修車費要8000元，讓他決定先討回紅包錢去修車，認為「錢是我包的，應該有權利討債要回來吧？」

該網友分享討錢對話，告知心儀對象「前幾天包的可以還我嗎？發生點事急需用錢...」，但對方回覆已經花到剩1000元，原PO仍要求「1000先匯款給我」。

貼文曝光後，引起大批網友紛紛撻伐，「什麼時候，把送給別人的東西討回來，被視為理所當然？送這個字是什麼意思我已經搞不清楚了」、「送出去還要把錢要回來是X小…而且你最後一句超像是在命令」、「那句1000先匯款給我，下一句應該不會是『5600之後再還給我』吧？」

也有人嘲笑原PO自不量力，「笑死，裝闊吧，結果根本窮」、「不是女朋友幹嘛包這麼大包？」、「當初就不該包，很蠢，發生事情還想要回來，更蠢」、「這個故事告訴我們不要打腫臉充胖子，沒錢修車，有錢包紅包」。