在以色列舉出史上最極端右翼的政府後，巴勒斯坦區的衝突更為嚴重，巴勒斯坦政府表示，以色列軍隊在被佔領的約旦河西岸，殺死了至少9名巴勒斯坦人，其中一名是老年婦女。

半島電視台(Aljazeera)報導，巴勒斯坦衛生部表示，以色列對傑寧難民營(Jenin refugee camp)發動突襲，有 20人被實彈打傷，其中9人傷重不治，4人情況危急，巴勒斯坦政府稱這是一場大屠殺。

以色列鎮暴裝甲車進入巴勒斯坦社區。(圖/美聯社)

據巴勒斯坦救助單位稱，以色列軍隊還阻礙救護車和醫務人員的工作，救護車試圖接中槍倒地的傷者，結果以軍竟向救護車，阻止他們的救諾工作，情況相當惡劣。

傑寧公立醫院負責人貝克(Wissam Baker )說：「就入侵的規模和受傷人數而言，這是前所未有的入侵。以軍還向醫院發射了催淚瓦斯，造成嚴重的嗆傷。」

以色列軍方否認故意向醫院發射催淚瓦斯。發言人說「沒有人故意在醫院發射催淚瓦斯」。

以色列軍方為這次行動辯護說，他們執行的是反恐行動，特種部隊前去傑寧營地，是要逮捕實施過多次重大恐怖襲擊的伊斯蘭聖戰組織成員。

2022 年，超過 170 名巴勒斯坦人在此類襲擊中喪生，其中許多是平民。