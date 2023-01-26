美國拜登政府自2022年10月開始祭出晶片禁令，全力圍堵中國大陸的半導體產業發展。財信傳媒董事長謝金河24日在節目《年代向前看》指出，美國的戰略可不只有削減中方的高科技實力，同時還看重產業外移後，留下來的房市及就業率問題。

謝金河指出，2022的「晶片戰爭」是一場沒有煙硝味的戰鬥，美中之間雖然沒有發生具體的戰爭，但勝似戰爭，美國希望英特爾工廠都回國製造，半導體產業如台積電也必須到亞利桑那等地生根。

至於在對中政策方面，謝金河認為，美國為了遏止中國大陸成長及擴張，就像對待老虎一樣，要把對方牙齒拔掉，晶片戰爭將供應鏈移轉，限制高階晶片在中國大陸生產製造、以及其他國家對中輸出設備。同時最大的殺手鐧則是禁止拿美國護照的人在中方半導體公司上班，此舉無疑讓大量業者跟高階人才離開中國大陸。

謝金河分析，晶片戰爭如果再持續3至5年，極有可能發揮非常大的效果，而且拜登現在還主導產業從中國大陸外移，這樣子一方面會造成該國房地產泡沫化，同時還會遺留非常龐大的青年失業率。