傳統習俗上會在大年初二回娘家，一位新婚2年的人妻近日依照習俗，和老公一起回娘家，當天也因此沒有去拜訪婆家，沒想到隔天婆婆竟要求他們道歉，否則就要斷絕關係，老公對此則是直接回應「好」1個字，讓婆婆氣得直跳腳，原PO則笑說自己沒說1句話就成了最黑媳婦。

原PO在Dcard發文表示，她和老公認識到結婚的過程長達10年，期間婆婆一直覺得兒子被搶走了，因此決定以自己過去被婆家討厭的態度，來對待原PO；2年前兩人結婚時，婚禮因為疫情停辦，觀念傳統的婆家一直覺得原PO打算要退婚、看不起婆家，結果老公和公婆大吵一架，她也從此沒去過婆家。

原PO提到，今年老公自己去婆家吃年夜飯，初二兩人一起回娘家，所以晚上無法去婆家拜訪，沒想到隔天老公卻收到婆婆訊息，要求他們道歉認錯，否則就要斷絕關係，結果老公只回了「好」，讓婆婆氣到跳腳、不斷情緒勒索，原PO雖然從頭到尾沒有說過一句話，卻直接黑化成最黑媳婦。

對此，許多網友紛紛回應，「隊友好讚」、「老公讚」、「老公辛苦了，有這種家人，不這樣做根本沒有辦法捍衛自己的小家庭」、「那個『好』你們可以寫在四方紅紙上然後貼在門上」。