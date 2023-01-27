由印度一家生技公司研發、號稱全球首款噴鼻式COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天正式問世，將作為兩劑注射式疫苗的加強劑使用。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）與科技部國務部長辛赫（Jitendra Singh）今天下午共同為這款名為iNNCOVACC的噴鼻式COVID-19疫苗主持揭露儀式。

曼達維亞稱，全球65%的疫苗是由印度供應，而這次成功研發全球首款噴鼻式COVID-19疫苗，更是印度醫藥研發力量的展現。

iNNCOVACC疫苗是由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）與印度科技部聯合研發，以黑猩猩腺病毒為載體製成，去年9月獲印度中央藥物標準控制局（CDSCO）緊急授權，供已接種兩劑注射式疫苗的18歲以上民眾使用。

印度衛生部說明，由於它是以載體平台技術製造，因此可在短時間內透過更換載體來對付新興病毒株；而作為噴鼻式疫苗，它不需要注射筒、棉花及繃帶，使用上相對方便，且可減少醫療廢料處理成本。

這噴鼻式COVID-19疫苗的政府採購價為每劑325盧比（約為新台幣120元）。雖然是噴鼻式，但印度政府在初始階段並不開放民間販售，僅能從官方疫苗注射網站預約，由專業醫療人員代勞。

根據巴拉特生技的網站，噴鼻式疫苗可激發廣泛的免疫反應，包括誘導免疫球蛋白G（IgG）和黏膜免疫球蛋白A（IgA）等抗體的產生和T細胞反應，在鼻黏膜的病毒感染區製造免疫反應，阻擋COVID-19的感染及傳播。（編輯：高照芬）1120126