日本放送協會（NHK）今天報導，日本政府計劃在5月8日調降COVID-19分類等級等同於季節性流感，有望大幅鬆綁相關防疫限制。

日本首相岸田文雄上週表示，原則上考慮在春季把COVID-19的分類等級從目前的「第2類」調降為與流感相同的「第5類」。他稱已對厚生勞動大臣加藤勝信下達指示。

報導稱，岸田於日本當地時間下午5時30分後，在首相官邸與加藤等人就具體調降時間進行最終討論。得出結論為考量政府、自治單位與醫療機關等需要充分準備時間，因此預定於5月黃金週長假之後的5月8日調降等級。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類。季節性流感則屬第5類。

如果COVID-19調降到第5類，都道府縣知事將無法籲請染疫患者在家療養隔離，也無法籲請密切接觸者在家隔離等。各級政府也無法要求店家提前打烊，無法要求民眾避免外出，因此對社會經濟活動帶來的影響將大幅減少。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120126