日本國民天團嵐(ARASHI)成軍超過20年，替經紀公司傑尼斯賺進無數財富，沒想到，2020年12月31日後開始休團，其中，隊長大野智僅以掛名方式，留在傑尼斯旗下，專心經營事業，現在2月他即將在沖繩開渡假飯店，加上近來傑尼斯爆發出走潮，被日媒解讀為他「可能退出傑尼斯。」

根據日媒《日刊Digital》報導，大野智2016年4月就成立一家休閒公司，退團後兩年間，積極在沖繩縣宮古島規劃渡假飯店，佔地約1200坪，並將在今年2月開幕，但為了低調，老闆和負責人皆不掛他的姓名，另外，他還打算開一間義大利麵餐廳，對此，一向禁止藝人兼職或經營副業的傑尼斯一直知情，但之所以不去干涉，業內人士指出，很可能是因為大野地的商業價值高，盼望他能早一天回歸團體活動，才會選擇特別網開一面。

據了解，大野智現在一有空就會去釣魚，生活休閒又自在，被曬得一臉黝黑，與過去擔任偶像的模樣很不一樣，如今，隨著去年瀧澤秀明辭去副社長職務，傑尼斯爆發一波藝人出走潮，加上他受訪說過：「我無意重返演藝圈」，許多粉絲認為，只要時機一到，大野地很可能直接退出，團體再無重組可能。