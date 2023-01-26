前新竹市長林智堅的論文抄襲案，是綠營去年九合一選舉大敗的關鍵，而被台大學倫會認定論文遭抄襲的調查官余正煌，年前更提告林違反《著作權法》。對此，經常舉辦網路民調的YouTuber《桃園孫先生》25日就表示，「要清查民進黨的弊案，就必須要有敢於對抗民進黨，而且了解民進黨會如何隱藏貪腐的人才，這個人才就是余正煌」，引發討論。

YouTuber《桃園孫先生》表示，「在民進黨執政六年多來，有許多的黑箱弊案，大的就像是幾千億的前瞻預算、幾百億的疫苗採購預算；小的就像是12億的新竹棒球場預算，這些弊案要清查出來，就必須要有敢於對抗民進黨，而且了解民進黨會如何隱藏貪腐的人才，這個人才就是余正煌」。

他更接著指出，「從陳明通護航林智堅抄襲論文的事件當中，余正煌對抗指導教授兼長官陳明通，還有龐大民進黨勢力的壓力，已經證明了他的正直與勇敢，另外余正煌在寫論文的時候，能夠預料到陳明通、林智堅背地裡想做什麼，就是準備抄襲。不只如此，余正煌也準確預測到，林智堅抄襲事件爆發後，民進黨會全黨包庇林智堅，並且打壓抹黑他，所以余正煌找的辯護律師，也是對政治攻防有經驗，能夠迅速反擊民進黨，讓民進黨吃了不少苦頭」。

最後他更表示，「誰都沒有想到，總是壓著別人打的民進黨，現在想出什麼招都已經先被余正煌預料到，然後民進黨就這樣被有備而來的余正煌打得滿地找牙」，同時更向國民黨喊話，「政黨輪替後，國民黨一定要重用余正煌，讓余正煌為國家為人民，清除民進黨這顆毒瘤」。