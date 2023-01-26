曾一度被韓國造船業搶走全球造船第一大國的中國造船業，果然一如預期在2022年重新奪回世界第一造船大國的寶座。據大陸官媒報導，中國造船業2022年國際市場份額再度拿下第一，佔據全球約一半訂單，而在世界前10強造船企業之中，中國則獨佔6家。

據中共《人民日報》引述中國工信部數據報導，2022年中國造船業的完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸數統計，分別佔全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別佔43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。

此外，2022年中國分別有6家造船企業進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

同時一批高端船舶和海洋工程裝備建成交付。包括自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」平台主體工程，已在深圳東南海域投產使用；全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船也在青島「國信1號」命名交付。

還有中國首艘、全球最大24000TEU（標箱）超大型集裝箱船交付；以及中國首艘、全球最大液化天然氣（LNG）運輸加註船「海洋石油301」號完工交付，並在今年1月9日於深圳鹽田港完成首船保稅加註。

報導說，由於俄烏戰爭引爆全球天然氣短缺危機，2022年全球大型LNG運輸船需求爆發式增長，中國抓住機遇在大型LNG運輸船領域取得積極進展，積極搶占國際市場。根據中國船舶工業行業協會的數據，中國船舶企業去年全年承接大型LNG運輸船訂單55艘，在全球訂單總量佔比超過30%，創下歷史新高。

中國造船業全球市場佔有率自2018年首次下滑至僅次於韓國的第2名，但大陸航運分析師早已做出預測，大陸在今年下半年可望重新奪回全球第一。據中國船舶工業協會（CANSI）所發布今2022年5月數據顯示，造船業從原本今年4月下降趨勢，在進入5月後呈現反轉，大陸造船業可望重新回到全球領先地位。