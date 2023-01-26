行政院長蘇貞昌在過年前請辭後，前副總統陳建仁將接任行政院長，前桃園市長鄭文燦擔任副院長，將組成「陳鄭配」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，陳鄭配釋出重要訊息，總統蔡英文辭去民進黨主席2個月後，現在已經要高唱「重出江湖」了。他甚至認為，一齣會讓觀眾目瞪口呆新的台灣權力大戲，即將上演。

游盈隆今(26日)在臉書貼文表示，傳聞中備受關注和質疑的陳建仁、鄭文燦搭檔出任正副院長，似乎大勢底定。陳鄭配傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是蔡英文要在剩餘任期內全面貫徹權力意志，不論任何風險或阻擋。蔡英文遭遇2022羞辱性地方選舉挫敗，辭去黨主席兩個月後，現在已經要高唱「重出江湖」了。

游盈隆指出，從許多蛛絲馬跡可看出，蔡英文鋼鐵般的權力意志已經浮現，在剩不到16個月的任期中，她渴望站上第一線，不願再像蘇貞昌內閣時代那樣，不能為所欲為，太痛苦了。為達到這個目標，她至少不能跛腳，因此必須牢牢掌握行政大權，因此必須派出真正可信任的心腹出任行政院正副院長，哪怕這兩個人的罩門已經洞開。

游盈隆接著點出，蔡英文利用雄厚政治資源整合已經鬆動的黨內各派系勢力，因為在她眼中，這個黨靠執政價值（權位和利益）去整合，遠比靠價值理念有效多了，而且早已屢試不爽。權力中心必須鞏固，黨內務必定於一尊，至於是哪一尊，大家心照不宣。

游盈隆認為，年假已近尾聲，士農工商很快又要回到各自的工作崗位，一齣會讓觀眾目瞪口呆新的台灣權力大戲即將上演。