「兔來運轉」主燈。(黃敬文攝)

「2023新北燈會」大年初五（26日）在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由新北市長侯友宜、金鐘視帝陳亞蘭等共同啟動「兔來運轉」主燈，高8公尺、搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼，現場還有百攤的開運美食市集以及音樂表演，精彩活動不容錯過。

今年燈會的國際燈區首次邀請到日本東京都作品參展，參展花燈以神社鳥居發想，懸掛在柱體間的是「Tokyo」品牌標幟的藍白燈籠以及印上東京知名懷舊與新潮景點的布幕，展現東京多元的都市魅力。

除此之外，國際知名建築大師隈研吾還特別將北海道第一高峰「旭岳」融於作品當中，大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈也一同點亮新北，一踏進神社入口就可感受濃濃東洋風情。

侯友宜表示，今年是兔年，所以用兔來運轉當作主題，今年以燈會「兔來運轉熊猴森」將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，會場特別設計各種造型兔子，怎麼拍照都好看，相當逗趣可愛。

26日至2月12日的燈會期間，不僅捷運局設有三環六線大型Q版列車氣球寶寶、文化局「重光陣列」，另還有交通局及景觀處等裝置藝術，每日還加碼限量150份的自拍相片汽球活動，舞台及星光大道光廊還有豐富表演節目，精彩可期。