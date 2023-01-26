許光漢現場示範〈舞孃〉動作。（金盞花提供）

林柏宏比「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，粉絲超配合演出假裝中彈。（金盞花提供）

動作喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》大年初四搶先開工，監製金百倫、導演程偉豪率領演員群許光漢、林柏宏、馬念先、蔡振南昨（25）日直奔台南三井Outlet進行見面會，準備各式互動遊戲送出電影周邊好禮，主持人LULU不忘替粉絲們謀福利，讓許光漢領軍眾人大跳〈舞孃〉，林柏宏則對粉絲比「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」手勢裝可愛，讓全場尖叫聲不斷。

活動首先由監製金百倫、導演程偉豪噴撒紅包，讓台下粉絲「撿紅包」，撿到紅包內有海報紙條的幸運兒，就能上台跟主演們合作重現電影預告裡的畫面。許光漢指定動作是一起跳〈舞孃〉，他不愧是曾經裸奔跳過這支舞的男人，每個頓點節拍抓得超精準，並認真傳授舞技，最後「帶動唱」領軍全體主創大跳〈舞孃〉，LULU笑問：「你未來有打算出舞曲嗎？」許光漢趕緊回絕：「沒有誒，謝謝。」

林柏宏則要比出「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」開槍手勢，影迷必須學狗狗中彈倒地的動作，2位粉絲超級配合，讓林柏宏笑說：「你們很好cue耶！」蔡振南則跟粉絲同台演出片中意外開槍殺人的搞笑橋段，有如複製貼上的精湛演技獲讚「薑是老的辣」。馬念先也以小隊長身份，嚴格指導粉絲帶有「氣勢」念出台詞，卻一時之間忘詞，導演程偉豪「導演魂」上身，跳出來親自指導，逗樂台上主演。

接著進行「尋找家人」活動，跟演員片中角色名字一樣的粉絲朋友就能獲得電影交換券，最後號召到名叫「明翰」的小朋友，跟許光漢飾演的吳明翰名字相同，他開心奔上台跟主演們合影，拿到交換券準備年後跟家人一起進電影院看《關於我和鬼變成家人的那件事》。

監製金百倫還加碼2件電影聯名T恤，由許光漢跟林柏宏分別拋出彩球，送出印有「不敢相信」及「我就是個臭直男」台詞的T恤。而當天限量200組的電影套票，也在影迷熱情支持下，半小時內秒殺完售，蔡振南表示：「這是我第一次在電影裡演一個非常特別的角色，約定要進戲院看我挑戰的全新角色喔！」許光漢也直呼：「2月10日記得看《關於我和鬼變成家人的那件事》，票房破億就靠你們了。」

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