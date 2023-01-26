香港政府統計處26日公布最新數據，2022年12月，香港出口跌28.9％，創下自1954年5月跌31.3％以來最大跌幅，同期進口貨值下跌23.5％。香港政府發言人表示，受到外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻嚴重拖累，上月商品出口貨值的按年跌幅進一步擴大，輸往大陸、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌。

香港信報報導，港府政府發言人表示，環球增長疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現造成負面影響。不過，跨境陸路運輸在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵消部分壓力。

數據顯示，香港2022年全年商品整體出口貨值較上年同期下跌8.6％，同時商品進口貨值下跌7.2％，全年貿易逆差3,958億港幣。香港12月輸往亞洲的整體出口貨值下跌29.2％，尤其是日本（跌39.3％）、台灣（跌34.4％）、泰國（跌31％）、大陸（跌30.4％）和越南（跌26.5％）。

統計顯示，大部分主要貨品出口皆呈下跌，跌幅最重的包括「電動機械、儀器和用具及零件」（減490億港幣，跌21.6％）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減329億元，跌44.1％）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減241億港幣，跌39.8％）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減63億港幣，跌28.7％）。