琳誼畫了一小時仍畫不完，魏嘉瑩出手相助，可見兩人好交情。（陳俊吉攝）

迎接新的一年！琳誼（Ring）、魏嘉瑩（小魏）這對同門好友，也同樣是新生代人氣女歌手，專程抽空前往陶藝教室，拜師學做手繪釉下彩，親手繪製新年禮物。琳誼在作品中央寫下「招財進寶」４個字，代表「是我的願望，希望新專輯賣的好」；小魏則當場說要把成品送給琳誼，還不忘叮嚀「後面有我簽名，妳丟掉我會知道，摔破我會心碎！」展現對師妹的疼愛。

魏嘉瑩（左）和琳誼專心聆聽老師講解，準備在素肧上繪圖。（陳俊吉攝）

琳誼、小魏兩人分別挑選不同的器皿開始作畫，大呼：「好玩！很新鮮。」琳誼選的素肧上有著「R」字樣，她說，正好是她的英文名字所以決定畫自己的生活寫照她指著作品說，「這是我在家彈琴，旁邊是我養的貓咪，還有我種的植物死在地板上......。」慢工出細活的琳誼畫了1小時才完工，也期待把燒窯後的成品送給歌迷作紀念。

琳誼、魏嘉瑩是同門，私下也是好友。（陳俊吉攝）

小魏超級速戰速決，僅花20分鐘就畫好一顆樹，她說，「因為我一直很喜歡聖誕節，卻從來沒有裝飾過，所以畫一顆樹來感覺聖誕節。」見琳誼進度較慢，她主動幫琳誼上色，謙稱「我早點畫完的好處是可以幫她」。

兩人好交情，私下經常一起分享音樂，琳誼以〈蚵仔麵線〉一曲走紅，是《俗女養成記2》插曲，還獲得金鐘獎戲劇主題曲獎，她說：「我真的沒有想過第1個拿到的獎是金鐘獎，滿開心的！希望有一天可以拿到金曲獎。」

琳誼乘勝追擊推出新專輯《在某個角落努力的你》，並宣布將在2月12日在CORNERMAX舉辦演唱會，因此過年即便放假在家也要練歌，她還記得第一次當五月天演唱會開場嘉賓，前晚緊張失眠，「其實我滿內向的，覺得要面對很多人講話很可怕，所以每次上台前都要做好心理建設。」而談到過年，她興奮說今年終於能貢獻年菜了，因為她上《型男大主廚》節目贏得一組年菜，「今年過年就吃那一組年菜！」

小魏過年一定回台中跟家人團圓，她笑說，「我是滿出名會炸廚房的人」，有一次她要煮蕃茄牛肉麵給媽媽吃，媽媽看到馬上大喊「我來我來」，要求她離開廚房，所以過年「我負責吃就好」，她也會送爸媽紅包，「我跟哥哥一起準備心意給爸爸媽媽。」

小魏腸胃不好、經常消化不良，被問到新年願望？她許願「我希望身體很健康，也希望去北流開演唱會」。不同於年輕人想趁解封出國玩，她勤跑商演活動，賣力宣傳專輯《我很好》，一心拚事業，毫無出遊計劃，她樂觀說：「腦內旅行就好，有夢最美！」