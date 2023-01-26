一名鄧姓軍人去年參加朋友的生日派對，認識一名女子A，未料鄧男見A女喝掛，竟把A女帶到汽車旅館，強行脫下A女的衣褲逞慾2次。台南地院審結，依現役軍人犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另須接受2場法治教育。

判決書指出，鄧男為現役軍人，2022年2月晚間前往參加朋友舉辦的生日派對，因此認識A女，未料鄧男見A女喝掛，便坐上A女及其友人所搭乘的計程車，待A女友人下車後，向司機更改地址，將A女載往汽車旅館，2度侵犯A女得逞。

台南地院審理時，法官考量鄧男犯後認罪，也主動向A女請求進行調解，並達成調解並遵照調解內容履行完畢，獲得A女原諒且不再追究等，認為若處以最低法定刑期有期徒刑3年，猶嫌過重，故依法減刑。

法官審酌鄧男僅為了滿足個人慾望，漠視A女性自主權並乘機對其性交，使A女承受性自主權及身體自主權遭侵犯的苦痛，綜合以上，依現役軍人犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！