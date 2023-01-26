中國取消針對疫情的通關限制後，令大陸的富裕階層加快移民計劃。外媒指出，此一趨勢可能在近期導致大量人才及數以十億美元計的資金外流。

香港《經濟日報》引述《彭博》報導說，加拿大移民律師事務所Sobirovs指出，尋求移居到北美國家的中國人愈來愈多，一些客戶表明希望能盡快遷到當地。投資移民顧問公司Henley & Partners統計，在中國宣布重新對外開放後的幾天內，中國個人對移民的諮詢增加了超過4倍。大流行初期的移民人數很少，但到去年查詢量翻了一倍。

專門協助亞洲客戶銷售國際房產的公司IQI表示，中國買家諮詢樓盤價格的數量在過去2年分別下降了26%和11%，但今年初至今大幅上升了55%。

一名在中國中部省份經營製藥的女士透露，她因疫情發前回到國內，未按時返回美國，令她未能獲得綠卡，「既然我們可以出國旅行，現在是時候重新啟動我的移民計劃了，處理這些事情應該比之前我們仍然處於封鎖狀態時容易得多」。她又提到，她的親友要麼已移民外國，要麼都在積極探索這種選擇。

報導說，法國外貿銀行亞太首席經濟學家Garcia Herrero指出，中國今年將面臨大量資金外流，可能會給人民幣和經常帳戶帶來壓力。如果許多人無法取出資金，外流規模可能不會比前幾年大，但仍會影響中國的勞動力、生產率和經濟增長。她提到，疫前中國面臨約1500億美元資金外流，今年這數字可能更高。

報導還說，中國人在移民方面也面臨挑戰，一方面是各國的移民政策在收緊，另一方面是歐美經濟疲軟，可能令新移民更難找到工作。