外媒報導，大陸取消防疫限制後，讓大陸國內的富裕階層加快移民計畫，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流。

報導引述加拿大移民律師事務所Sobirovs指，近日尋求移居到北美國家的大陸民眾愈來愈多，部分客戶表明希望盡快遷到當地。投資移民顧問公司Henley & Partners統計，在大陸宣布重新對外開放後的幾天內，大陸民眾針對移民的諮詢增加逾四倍。這和疫情剛爆發時、移民人數驟減的情況截然不同。2022年時，諮詢移民的人數已增長了一倍，而今更加火爆。

專門協助亞洲客戶銷售國際房產的公司IQI則指，在過去兩年，諮詢房市價格的大陸買家數量分別下降了26％和11％，但今年初至今大幅上升了55％。

法國外貿銀行亞太首席經濟學家Garcia Herrero指，大陸今年將面臨大量資金外流，可能會給人民幣和經常帳帶來壓力。如果許多人無法取出資金，外流規模可能不會比前幾年大，但仍會影響大陸的勞動力、生產率和經濟增長。她提到，疫情前大陸面臨約1,500億美元資金外流，今年這數字可能更高。

報導還提到，大陸民眾在移民方面也面臨挑戰，一方面是各國的移民政策在收緊，另一方面是歐美經濟疲軟，可能令新移民更難找到工作。