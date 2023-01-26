高爾宣與小切向《中國時報》讀者拜年。（石智中攝）

高爾宣一聲令下，小切立刻跳躍了起來。（石智中攝）

高爾宣幫愛犬小切穿新衣。（石智中攝）

高爾宣的愛犬小切超級可愛。（石智中攝）

高爾宣近來不僅推出新專輯《JOURNEY》、啟動巡迴演唱會，還接下30多場尾牙春酒活動，事業大豐收！他除了準備6位數字紅包給家人和員工，也幫愛犬小切添購新衣。小切有演出〈Baby U Decide〉MV，當時跟著高爾宣赴屏東出了兩天外景，他大讚小切有天份「鏡頭一開他就啟動工作模式，攝影機一關他就累倒在沙灘上」，會讓小切當明星？「他想的話可以啊！」

高爾宣說，8歲的小切是哥哥帶回家的剛毛烈狐梗，小時候都是他在照顧，他會出錢請同事到夾娃娃機夾小娃娃，所以小切很多玩具，「小切以前很野，喜歡刁東西亂咬，什麼都都要抓」，媽媽退休後搬到台中養老，小切跟媽媽住之後才變懂事，高媽媽也笑說：「他們說我把小切養的很娘！」

幾個月前，有一天媽媽、哥哥帶小切去找高爾宣，並到十樓的頂樓玩，「我哥不知道哪根筋不對，把鍊子放開，他就不見了」，他們趕緊到警衛室請求查看攝影機，結果發現小切已坐在一樓電梯口，高爾宣驚呼：「他可能聞到我們的味道，在電梯口等我們回家。」

高爾宣熱愛運動健身，可以每天步行10公里，是否經常遛狗？他笑說：「小切沒有那麼喜歡走，他比起我，我更愛被遛！」他有感於現在生活無時無刻都在低頭滑手機，有一次吃很飽想走一下，突然進入冥想的狀態，苦思的問題也獲得答案，於是他開始養成散步習慣，既可以運動，也是他的紓壓方式。

今年過年，高爾宣沒有設定給自己放幾天年假，他表示，按照往例每年全家族都會去苗栗山上的小木屋過年，十多人一起烤肉、唱KTV，但如果有工作上門，他還是會選擇工作。他當老闆一年多，雖然人氣旺、邀約多，但「發現錢真的不好賺，因為開銷很大，所以有工作我可以就都會接。我比很多人都幸運，要很把握每次工作機會。」

他希望未來能像偶像瘦子一樣，「我是受他影響才唱饒舌的，國中校慶時，他回母校表演，我覺得他這樣很帥，很可以，很想要跟他一樣。」他也分享免年新希望，希望保持良好狀態，很有動力、穩穩地往前走，年底舉辦個人專場演唱會。是否會想拍戲？他謙虛表示，目前不會，「我的歌手身分還沒有發揮到最極緻，等我老一點、鬍子長很多的時候再去拍戲。」