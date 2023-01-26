女星張本渝入行30年，演出多部影視作品，近年她除了拍戲，也深耕舞台劇表演，工作行程忙碌，她透露過去拍攝八點檔時，曾有好幾個月只睡1到3個小時，導致身體搞壞，調理了一整年才恢復正常，藉由自身例子呼籲大家照顧好身體；身材火辣的她也曬出美照慶新年，胸前大開洞讓東西半球見客，吸引萬名網友朝聖。

張本渝23日發文：「我的快樂不來自於外界，我的價值不來自於名牌，初四鑽石般的領悟，別人的讚美批評永遠都會有，名牌永遠追不完的，我怎麼看怎麼想才是關鍵，勇敢做那個獨一無二的自己」，同時曬出一張禮服美照，張本渝身穿白色禮服，胸前挖洞直開到腰間，渾圓東西半球小露性感，搭配自信神態，優雅又火辣。

張本渝過年期間曬出美照。（圖／張本渝facebook）

貼文曝光後獲得1.6萬人按讚，有網友誇她「妳自己就是名牌了！」張本渝高EQ回應「每一個人都是名牌」。過年期間張本渝在社群平台分享自己的經驗，在初三睡了11個半小時並耍廢一整天，好好照顧了身體，「我從小就是個不愛睡覺的小孩，幼稚園的時候，還因為逃避午睡偷偷坐校車回家，自己回家就算了，還帶我表弟一起逃學」，後來她進入演藝圈睡覺時間就更少了，拍攝八點檔時曾有5個月每天只睡1到3小時，她自嘲「好像老天爺在跟我說『既然妳不愛睡覺，那就不要睡好啦』，然後身體就搞壞啦，中西醫調理一整年才回復正常」。

經過那次經驗，張本渝充滿智慧直言：「一定要發生了什麼事，一定要到無法挽回才能學會？所以犯太歲我覺得不是壞事，換個角度看反而更會提醒自己凡事小心，讓自己更有意識修正過去的一些習性，對我來說挺趨吉避凶呢」。