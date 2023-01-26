春節後即將迎來離職潮，許多人紛紛思考是否要跳槽、轉換跑道。一位住在北部、即將畢業的男網友近日發文表示，他從初三開始煩惱求職問題，於是不斷瀏覽人力銀行的網頁找工作，結果發現月薪大都是28K至32K，直呼「整個越看越挫折」。對此，許多內行人紛紛指出，其實人資在過年期間也休假，所以過年期間開出的職缺大都是條件不好的屎缺。

原PO在Dcard發文表示，春節期間他只放鬆到初三左右就開始煩惱年後求職，於是打開電腦瀏覽兩大人力銀行的職缺，從年前的1月19日一直看到過年期間的職缺，結果卻讓他越看越挫折，因為月薪28K至32K的職缺比例太高，少數工作才標榜月薪35K或面議，「對新鮮人來說，這種起薪在北部也太難生存了吧…」。

對此，許多人紛紛回應，「我也是閒不下來也是狂刷」、「笑死，我過年也是，很怕找不到工作到每天都睡不著」、「真的薪水一個開比一個低，有在考慮要不要去試試看業務，感覺靠獎金比較有機會賺到大錢」、「我大年初一半夜還在投履歷」。

有內行人則建議，「我覺得過年刷的都還偏屎缺捏，至少也要等2月開始才會有正常的缺釋出吧，過年都在放假不然就是瘋狂賺錢，業主沒時間更新職缺資訊吧」、「人資也要休假」、「如果暫時沒有能力／學歷拿到4萬以上的工作，那就先不要想儲蓄的問題，當個愉快的月光族沒關係的，但千萬不要3年後還在跟新鮮人競爭3萬元的職位啊」。