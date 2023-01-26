桃園市龜山警分局偵查隊長陳朋翔去年12月初上班期間和黑道同桌用餐，事後未報備，今遭爆料後，市警局督察組調查發現，陳還率同隊4偵查佐一同前往，且大園分局偵查隊長高英傑也是座上嘉賓，市警局火速開鍘，晚間宣布將2隊長調離主管職，陳記一大過，高和4偵查佐都記一小過。

市警局調查，去年12月初，龜山分局偵查隊陳朋翔應徐姓友人邀約，前往徐位於大園區的住處餐敘，陳也邀請大園分局偵查隊長高英傑及龜山分局偵查隊負責掃黑的4名偵查佐前往，期間與有幫派背景朱姓男子同桌用膳，事後卻未依規定報備。

市警局指出，經查證屬實，6人已違反警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定」，陳朋翔身為偵查隊長，對於餐敘人員身分背景未經查證即應邀，且當天擔服勤務，還邀同隊偵查隊4名偵查佐及大園分局偵查隊長一同餐敘，市警局秉持勿枉勿縱原則，從重懲處，將陳朋翔記一大過並調非主管職務。

另名偵查隊長高英傑，因當日輪休，記過一次，同樣調非主管職務。其他受邀的4偵查佐，也依規定記過一次。

市警局表示，將深切檢討製作案例加強宣導教育，嚴格要求所屬員警務必恪遵「 警察人員與特定對象接觸交往規定」，違者一律從嚴懲處，以維警察風紀。

陳朋翔今遭爆料，去年年底許多高階警官受招待前往88私人招待所聚餐引發社會輿論譁然期間，陳視前車之鑑於無物，在敏感時期仍與正義會中壢分會長同桌飲酒，甚至在餐桌上口出狂言，和黑道份子大談偵辦案件過程。