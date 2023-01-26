大陸解封後的首個春節，旅遊市場出現爆發增長！大陸旅遊平台攜程飛豬26日公布最新數據，兔年春節前四日，境內酒店預訂量已超越2019年同期，境內長途遊訂單量較上年同期增長超500％。而出境遊方面，33個國家及地區的出境遊相關商品預訂量翻倍增長。

澎湃新聞報導，數據顯示，大陸國內機票訂單量較上年同期增長超40％，火車票訂單量年增長近80％。成都、上海、廣州、北京、重慶是熱門目的地。同時，與去年春節同期相比，民宿預訂量按年增長超過兩倍，門票預訂量年增長超過五成。

此外，飛豬平台上有33個國家及地區的出境遊相關商品訂單量，年增長超過1倍，其中泰國的訂單量更是年增超過18倍，馬爾地夫增長近15倍，紐西蘭增長超10倍。國際機票預訂人次年增超過四倍，簽證辦理人次年增超過3.4倍。

從旅遊度假業務來看，兔年春節前四日，包括跟團遊和包團定制遊在內的多項業務皆上年同期出現倍增。其中，跟團遊預訂量年增近四倍，包團定制遊預訂量年增超過兩倍。