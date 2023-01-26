總統府發言人張惇涵今（26）日表示，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長已定案，將在農曆年後進行職務交接。臉書粉專《政客爽》稍早PO出一張圖，清楚看到，林佳龍可說是每每在失敗中崛起，官位越升越高，也讓他直呼「敗者為王」，絕對能挑戰金氏世界紀錄。

前交通部長林佳龍越挫越勇，臉書粉專《政客爽》認為相當勵志。（圖／取自政客爽臉書）

從圖中可以發現，林佳龍的經歷相當精彩，先是挑戰台中市長連任失敗，隨後到中央接任交通部長，下台後又轉當無任所大使，想選台北市長被蔡英文打回票，最後只能到新北市挑戰國民黨籍的現任市長侯友宜，結果在九合一大選慘敗的兩個月之後，現在榮升總統府秘書長。

該粉專嘲諷，「佳龍~佳龍~你又升官了」，且「敗者為王」佳龍勵志當官路，輸的越多，爬的越高。他還提到，以後教育小孩，如果遇到挫折怎麼辦？「那就看一下佳龍秘書長的故事，只要躺的好，升官升到老。」

不少網友看到這篇圖文後，紛紛留言表示贊同，「國際奇蹟」、「輸了將近46萬票還是有官可以做，根本不是用人唯才，不過就只是失業輔導就職聯盟罷了」、「民進黨是沒有人了嗎？」、「他的目標應該是中華民國總統」、「越輸官越大」；不過也有少數人為林佳龍緩頰，稱「失敗為成功之母，難道錯了嗎？」、「真龍不死，又是一條雲端上活龍。」